Maltempo, crolla edificio a Torre a Annunziata: era stato sgomberato due giorni prima

Ancora un crollo a Torre Annunziata. Il solaio di un palazzo sgomberato sabato scorso dal Comune, è crollato in via Agricoltori. L'edificio era abitato da 2 famiglie. Lo sgombero ha consentito di evitare la tragedia. I residenti sono stati sistemati in una tendopoli allestita dalla Protezione Civile.

A causare il crollo del solaio probabilmente il maltempo, che ha colpito l'area vesuviana negli ultimi giorni