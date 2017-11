Portici, crolla l'ala di un edificio in via Rocco

Attimi di paura a Portici, a causa del crollo parziale in via Rocco di un'ala di un edificio disabitato.



I calcinacci sono finiti all'interno di un terrazzo di un condominio, sgomberato per precauzione. Il cedimento, in ogni caso, non ha provocato feriti.

Sul posto sono intervenuti l'assessore alla Sicurezza Maurizio Capozzo, il comandante della Polizia Municipale Gennaro Sallusto e il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale.