Paura in centro, crolla una palazzina a Casalnuovo

Paura a Casalnuovo, dove ieri è crollata una palazzina lungo il corso Umberto. A darne notizia è stato il Mattino.

Si trattava di un manufatto in tufo, per fortuna disabitato. Si è sbriciolato sotto la forza della pioggia che si è abbattuta per l'intera giornata sulla cittadina. I vigili del fuoco hanno evacuato alcune case limitrofe in via precauzionale.

L'episodio è avvenuto intorno alle 18. I residenti del posto raccontano un forte boato, poi il crollo. Tantissimi si sono riversati – più che per curiosità che per paura – in strada.

Poco dopo, l'arrivo di carabinieri e vigili del fuoco, che hanno transennato l'area ed avviato le operazioni di messa in sicurezza.