Via Duomo, crolla cornicione: muore un commerciante

In via Duomo si è staccato il cornicione da un balcone situato al quinto piano di un palazzo. Un commerciante, Rosario Padolino, 66enne titolare di un negozio di abbigliamento di via Duomo, residente nel quartiere Stella, è stato colpito.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Cto, dove ha perso, poco dopo, tragicamente la vita. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco, che hanno chiuso la strada per mettere in sicurezza l'area.

Dinamica

Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo stava passeggiando a 150-200 metri dal suo negozio, quando il cornicione, già imbrigliato dalle reti, si è staccato dall'edificio, colpendo il 66enne, molto noto nella zona.

Disperati i familiari

"L'amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutato. Non ci credo, sono disperata", scrive sui social Grazia Ragozzino, moglie del commerciante, sconvolta per quanto accaduto al marito.

Sgombero

Trenta nuclei familiari, residenti nel palazzo di via Duomo, dal quale si sono staccati i pezzi di cornicione, sono stati agomberati. La magistratura ha infatti autorizzato i lavori di immediata messa in sicurezza della facciata dello stabile.