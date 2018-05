Cornicione caduto a pochi passi dalla Questura: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a pochi passi dalla Questura di Napoli. Pochi minuti fa è crollato un cornicione in via Rua Catalana a Napoli. I calcinacci sono caduti copiosi sulla strada solitamente molto affollata. Fortunatamente nessuna persona è stata colpita dal crollo. Nessun ferito ma solo tanta paura. Sul posto sono arrivati dopo poco i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'edificio da cui è avvenuto il crollo. L'area, invece, è stata messa in sicurezza dalla polizia.