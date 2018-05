Chiaia, cade un cornicione: due feriti, tra cui un bimbo di un anno

Due persone, tra cui un bimbo di un anno, sono rimaste ferite nel centro di Napoli nella tarda serata di venerdì a causa della caduta di un cornicione.

Il crollo è avvenuto nella zona di Chiaia, in via Sant'Anna di Palazzo. Sul posto sono giunti il 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.

Il bimbo - come riferisce Il Mattino - è stato trasportato all'ospedale Santobono, dove è stato curato per un trauma cranico, mentre l'adulto è stato portato al Fatebenefratelli per un trauma cranico con varie ferite lacero contuse in testa.

Proprio nel pomeriggio di ieri il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli aveva denunciato un altro crollo di un cornicione, in vico Lungo Gelso ai Quartieri Spagnoli, questo fortunatamente senza feriti.

"Nel pomeriggio è crollato da un'abitazione privata un cornicione nel cuore dei Quartieri Spagnoli a Vico Lungo Gelso. Si tratta di un cedimento annunciato visto che da mesi appariva evidente il pessimo stato in cui si trovava il sito. Il crollo - hanno raccontato il consigliere regionale dei Verdi Borrelli e quello del Sole che Ride della II Municipalità Salvatore Iodice - ha causato il grave danneggiamento di due scooter, mentre altri quattro sono stati colpiti dalle pietre in modo meno grave. Ovviamente i mezzi erano tutti sistemati in spazi non consentiti e hanno creato disagi alla viabilità e ai soccorsi. La caduta di detriti è stata fortissima e se si fossero trovate a passare in quel momento delle persone ci saremmo trovati certamente di fronte a una tragedia. Sul posto sono arrivati subito i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Questa vicenda ci spinge ancora una volta a chiedere un monitoraggio attento sugli edifici dei Quartieri Spagnoli che non sono stati sottoposti a interventi da molti anni, sia quelli pubblici che privati".