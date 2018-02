Pezzi di cornicione giù da un edificio di via Tasso: paura tra i residenti

Paura tra corso Vittorio Emanuele e via Tasso, dove – sulle scale di Calata San Francesco – sono caduti pezzi di cornicione staccatisi da un edificio. A riportare la denuncia di alcuni residenti del posto è il Mattino.

Tragedia soltanto sfiorata per fortuna, questo laddove pare che nell'edificio in questione ci fosse già stato un intervento in passato. Si tratta di un luogo particolarmente frequentato, da pedoni e, la mattina, da numerosi bambini che percorrono le scale per arrivare a scuola.

Probabilmente, spiegano alcuni esercenti di via Tasso, il nuovo crollo è avvenuto per le piogge di questi giorni. Ma le condizioni in cui versa l'intero stabile sembrano da sottoporre a verifica.