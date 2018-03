Crolla un monastero ai Tribunali, coinvolti 5 operai. Il racconto di testimoni e vigili del fuoco | VIDEO

Cinque operai coinvolti, due dei quali ricoverati in ospedale. E' questo il bilancio momentaneo del crollo di un solaio di piperno all'interno del chiostro della Chiesa della Scorziata, in via San Paolo 9, a due passi da via Tribunali.

Sotto le macerie sono finiti gli operai che lavoravano al restauro della Chiesa. Sono stati tutti estratti vivi, ma uno di loro ha riportato diverse fratture e le sue condizioni sono gravi, anche se non sembra in pericolo di vita. I vigili del fuoco escludono la presenza di altri feriti e stanno mettendo in sicurezza la struttura, che ancora oggi è utilizzata come residenza da alcuni prelati.

Il crollo è avvenuto a metà mattinata. Ai microfoni di NapoliToday, il primo soccorritore racconta le grida di aiuto che hanno destato la sua attenzione e come ha portato fuori i primi due operai. Per i vigili del fuoco "...c'è da appurare il motivo del crollo di due pilastri che reggevano il solario".