Crolla l'impalcatura della scuola: "Non è colpa del maltempo ma di criminali"

Ci sarebbe una mano criminale dietro il crollo avvenuto ieri sera in piazza Carlo III, dove l'impalcatura della scuola Dante Alighieri è collassata al suolo. In un primo momento era sembrato che la causa del crollo potesse essere il maltempo: ieri forti raffiche di vento e grandine si sono abbattute per circa mezz'ora sulla città. E' la Quarta Municipalità a smentire questa ipotesi: "Il gesto criminale di alcuni delinquenti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche e mettere a repentaglio la sicurezza di bambini e passanti", scrivono dagli uffici della quarta Municipalità. "L'impalcatura crollata perché ignoti hanno trafugato le diagonali di sostegno che reggevano il ponteggio crollato, oltre ad alcuni ganci e travi in legno. [....] Sono inoltre risultate rubate anche le travi portanti delle altre impalcature circostanti l'edificio scolastico ma miracolosamente ancora in piedi".

Sul posto sono intervenuti i funzionari del servizio attività tecniche, rappresentanti della IV Municipalità, Polizia Locale, vigili del fuoco, protezione civile e rappresentanti della ditta di costruzioni che aveva montato l'impalcatura. La Protezione Civile ha interdetto tutti gli ingressi dell'edificio e disposto la chiusura della scuola. La ditta - che ha sporto regolare denuncia di furto contro ignoti - smonterà tutte le impalcature in quanto ritenute non più sicure a seguito dei furti a danno delle travi portanti, e nel frattempo ci saranno ulteriori verifiche.