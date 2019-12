Crollo di calcinacci a via Toledo: negozio costretto a chiudere

È stata chiuso un tratto di strada e recintato in via Toledo in prossimità del negozio appartenente alla catena Desigual a causa di una caduta di calcinacci. Lo stesso negozio è chiuso. “È una storia che si ripete in continuazione. La manutenzione ordinaria agli edifici non viene fatta e quindi il susseguirsi dei crolli di calcinacci mette a repentaglio l’incolumità delle tantissime persone che affollano Via Toledo e le strade adiacenti. Basti ricordare ciò che accadde in via Duomo alcuni mesi fa dove un uomo, un negoziante, perse la vita colpito da un cornicione precipitato. Andando ancora più indietro nel tempo non possiamo dimenticare la tragedia che colpì il piccolo Salvatore colpito da calcinacci all’interno della Galleria Principe Umberto. Occorre assolutamente fare dei lavori di manutenzione” commentano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ed il consigliere della Municipalità 2 del Sole che ride Salvatore Iodice.