Paura in via Monteoliveto, a pochi passi da piazza Municipio, per il crollo di calcinacci da un balcone. Sul posto sono giunti gli uomini della protezione civile e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area.

Potrebbe aver agevolato il crollo il maltempo che ha colpito Napoli in mattinata. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale. Non risultano feriti.