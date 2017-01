Cadono calcinacci a Santa Lucia: "Il palazzo era già provvisto di reti di protezione"

"Questa mattina c'è stata una caduta di calcinacci e pietre a Via Marino Turchi a Santa Lucia a causa di un balcone in pessime condizioni. L'intera strada - raccontano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il capogruppo del Sole che Ride alla I Municipalità Benedetta Sciannimanica - è stata interdetta al traffico con gravi disagi per la cittadinanza. I Vigili del Fuoco sono tempestivamente intervenuti".

Il palazzo da cui sarebbero "piovuti" i detriti, ha fatto sapere Borrelli, era già provvisto di reti di protezione, "ma probabilmente erano troppo vecchie e logore e si sono rotte. Questa vicenda ci fa capire però che non basta mettere le reti di protezione sui palazzi ma bisogna prevedere interventi strutturali di riqualificazione e restauro altrimenti si corre il rischio di continui e nuovi cedimenti che mettono a rischio l'incolumità dei passanti. Non basta più fare rattoppi, bisogna ristrutturare".