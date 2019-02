Cadono calcinacci a via Chiaia: paura nel pomeriggio

Poteva finire molto peggio oggi pomeriggio a via Chiaia. Sono improvvisamente caduti dei calcinacci spaventando le tante persone che in quelle affollano una delle strade più note della città. Fortunatamente si è trattato solo di uno spavento visto che nessuno dei passanti è rimasto ferito. Considerando che in quegli stessi minuti sono centinaia le persone che affollano quel tratto di strada è stata una vera fortuna che nessuno dei passanti abbia subito dei danni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco. I pompieri hanno eseguito le operazioni di spicconatura dei balconi da dove sono piovuti i calcinacci. La circolazione pedonale è stata permessa dopo poco.

