Paura in piazza Trieste e Trento, crollano calcinacci in strada: sul posto i vigili del fuoco

Tragedia sfiorata in piazza Trieste e Trento, davanti al'antica pizza fritta zia Esterina di Sorbillo, per un crollo di calcinacci in strada.

Per puro caso non ci sono stati feriti nel crollo, nonostante la strada fosse molto affollata in quel momento.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno transennato l'area in attesa della messa in sicurezza dell'edificio.

LE FOTO DEL CROLLO (di Nicola Clemente)