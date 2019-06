Crollano calcinacci in strada: ferita una donna

Crollo calcinacci in vico Mattonelle, a pochi passi da via Carbonara. La donna, una 22enne nigeriana, è stata colpita alla testa dalle pietre, a pochi passi dal proprio appartamento, intorno alle 22.30 di ieri.

La giovane ha riportato un trauma cranico, diagnosticatole nel pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti carabinieri e municipale.

Il vico è stato chiuso al traffico per motivi precauzionali.

Morte commerciante

Sabato, Rosario Padolino, commerciante 66enne, è morto in seguito alla caduta di calcinacci da un edificio di via Duomo. La Procura ha disposto il sequestro della facciata dello stabile autorizzando l'amministratore del condominio ad eseguire immediatamente i lavori di messa in sicurezza. Prima di allora 30 nuclei familiari residenti nel condominio non potranno rientrare nelle loro abitazioni.