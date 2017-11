Paura a scuola, crollano i calcinacci in classe: chiuso l'istituto scolastico

A causa delle infiltrazioni d'acqua, causate dal maltempo, sono caduti calcinacci dal controsoffitto in un'aula dell'I.C. 88esimo De Filippo, di via Madonnelle.

"Per tutelare gli alunni e il personale il plesso è stato chiuso immediatamente. Le lezioni proseguiranno in due turni presso la sede centrale dell'istituto alla Via Flauto Magico lotto1", fa sapere l'assessore alla scuola Annamaria Palmieri.

Sul posto è intervenuto il Servizio Tecnico della sesta Municipalità, al fine di predisporre lavori urgenti (che potrebbero protrarsi per qualche mese) e ridurre i disagi per gli studenti.