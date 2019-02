Ferito studente a scuola, paura al centro storico

Crollo calcinacci dall'istituto scolastico Casanova, in via San Sebastiano, nel centro storico. Uno studente (minorenne) è stato colpito in testa dalle pietre, mentre si trovava nel cortile della scuola.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e i genitori del ragazzino, che ha comunque riportato ferite lievi.

Sempre all'istituto Casanova si era verificato il 25 ottobre scorso il crollo di un neon in una classe, anche se in quel caso nessuno era rimasto ferito.