Raffiche di vento, crolla albero e travolge un'auto: sul veicolo c'erano madre e figlio

Via figliola, all'altezza del supermercato Sole 365 a San Sebastiano al Vesuvio, un albero è crollato su un'automobile, provocando ingenti danni alla vettura. Sul veicolo viaggiavano madre e figlio, che miracolosamente sono riusciti ad abbandonare l'automobile, senza riportare particolari conseguenze.

"Qui in zona il vento è molto forte è non è la prima volta che cadono alberi in questa via. Sono crollati anche ad ottobre quando ci fu quella tormenta", denuncia a NapoliToday un residente.

Neve a Napoli

Fiocchi di neve stanno cadendo su diversi quartieri di Napoli e in varie città della provincia in questi minuti. La neve sta cadendo soprattutto nei quartieri collinari dove è stata segnalata da diversi cittadini. Al Vomero e lungo corso Vittorio Emanuele sono stati segnalati fiocchi di neve che però non riescono ad “attaccare” sull'asfalto. Le forti raffiche di vento stanno poi creando delle vere e proprie tormente di neve.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le tormente di neve

È il caso di Bagnoli dove il vento si mischia alla neve creando uno scenario da montagna sebbene il quartiere sia a livello del mare. Neve a bassa quota è stata segnalata anche a via Foria dagli utenti sui social network. In provincia la neve sta cadendo sia a Castellammare di Stabia, anche a livello del mare, che a Frattamaggiore. Segnalazioni di nevischio stanno arrivando anche da altre città di tutta la provincia partenopea.