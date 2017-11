Crollo ai Colli Aminei, Acampora: "Serve un intervento radicale"

A causa del maltempo un albero di grosse dimensioni si è abbattuto, nel pomeriggio, in Viale Letizia (strada che collega i Colli Aminei e Capodimonte) distruggendo tre auto. Solo un forte boato, ma nessun danno è stato registrato alle persone.

"Per fortuna non ci sono stati feriti né danni particolarmente gravi - ha dichiarato il consigliere della Terza Municipalità, Gennaro Acampora -, ma tre veicoli sono andati distrutti. Serve perciò un intervento radicale poiché dopo ieri al Rione Stella, è toccato oggi ai Colli Aminei assistere ad una tragedia sfiorata. Non possiamo, certo, vivere sperando che nessuno si faccia mai nulla".

Sul posto stanno operando, in queste ore, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, per riaprire il prima possibile la strada al traffico.