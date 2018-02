San Giovanni, crolla un albero all'interno del cimitero, è lì da una settimana

Crolla un albero nel cimitero di San Giovanni, a darne l'annuncio è il consigliere comunale del gruppo misto - Fratelli d'Italia Andrea Santoro.“Il crollo di questìalbero non ha ucciso nessuno solo per miracolo ed è l'emblema di un’amministrazione deficitaria che quando si è trattato di acquisire al patrimonio cappelle non ha perso un attimo, ma quando si tratta di sicurezza dei cimiteri è completamente assente. Tra l'altro, ci dicono, che questo albero è lì da una settimana”.

“La nostra voce continua a essere completamente inascoltata dai dirigenti del Comune e dall’assessore Sardu - spiega Santoro -, noi stiamo denunciando da tempo immemore in che condizione versano i nostri cimiteri, e tutta la gestione fallimentare intorno a essi. Ora però non intendiamo stare ancora a guardare: a San Giovanni stamattina qualcuno, per andare a trovare il caro defunto, finiva per fargli compagnia all’aldilà. Insieme alle associazioni di categoria e alla cittadinanza daremo vita a una grande manifestazione in modo che questa Giunta non possa fare ancora finta di non vedere”.

“Ricordiamo - conclude Santoro - che in uno degli ultimi Consigli Comunali abbiamo chiesto il rispetto del diritto di culto per gli ex proprietari delle cappelle acquisite al patrimonio del Comune dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Anche in quel caso, nonostante la maggioranza, l’appello è rimasto fermo lì”.