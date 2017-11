Maltempo, un albero si abbatte su tre auto a Capodimonte /VIDEO

Tragedia sfiorata a Capodimonte. A causa delle piogge e del forte vento, un albero di grosse dimensioni si è abbattuto distruggendo tre auto parcheggiate in Viale Letizia (strada che collega i Colli Aminei a Capodimonte). L'incidente è accaduto questo pomeriggio intorno alle 16.00. Solo tanta paura, ma nessun danno registrato a persone. Per fortuna, al momento del crollo, non c'erano pedoni nè vetture in transito. A poca distanza c'erano solo i tecnici della Telecom che poco prima erano intervenuti per risolvere un problema alla linea telefonica causato dal maltempo. La strada al momento è chiusa al traffico in attesa che arrivino i vigili del fuoco e la polizia municipale.