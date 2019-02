Crolla edificio ad Afragola, i residenti: "Abbiamo visto le crepe e siamo scappati"

Paura ad Afragola per il crollo di un palazzo situato in via Gramsci 12. Non ci sono feriti. A causa del crollo, provocato si presume dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni, che hanno generato una voragine, si è rotta una condotta del gas. Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto.

Nei due piani abitano in fitto quattro famiglie tra loro imparentate. Ci sono 8 minori. Stanotte il cane ha iniziato ad abbaiare. Hanno notato la caduta di alcuni calcinacci. Si sono allarmati. Alle 9 hanno notato che le crepe si allargavano e cadevano le pietre. La nonna ha vissuto il terremoto dell'80 e ha insistito per andare via. Dopo neanche mezz'ora è venuto giù tutto. Sotto ci sono cavità. Resta ora la questione della sistemazione: minori, anziani e adulti sono per strada.

La zona è conosciuta come "ngoppa' a rotta", perchè caratterizzata da cavità utilizzate anche come sversatoio.

"Era un pò di tempo che si sentivano dei rumori - dichiarano i residenti - ma purtroppo probabilmente nessuno è intervenuto".