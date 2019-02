Crolla il solaio nell'Istituto Viviani, paura a scuola: "Stanziate fondi ora"

A causa di una forte raffica di vento nella difficile giornata di sabato scorso è crollato parte del solaio all'Istituto Tecnico Viviani di Castellammare di Stabia. Per fortuna il crollo è avvenuto dopo l'orario scolastico. "Una vera e propria emergenza in Campania, i nostri istituti crollano a pezzi. Questo è il secondo crollo che denunciamo in pochi giorni, dopo l'Istituto Da Vinci di Napoli. Le condizioni metereologiche avverse smascherano la fragilità delle strutture", dichiara Manuel Masucci, Coordinatore regionale dell'Unione degli Studenti Campania. "Speriamo che il MIUR provveda subito con uno stanziamento di fondi", conclude l'Unione degli Studenti.