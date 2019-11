Paura al Vomero, crolla veranda di un'abitazione. Tragedia sfiorata

Sono numerosi i danni causati dal maltempo abbattutosi su Napoli nella serata di ieri, 12 novembre. Al Vomero una veranda è crollata da un'abitazione in via Cilea, disintegrandosi al suolo e danneggiando tre automobili. Per fortuna in quel momento nessuno passava in strada, e la tragedia è stata - per fortuna - solo sfiorata.

A Capri danni anche nella celebre Piazzetta: alcuni calcinacci si sono staccati e il vento ha sollevato la copertura esterna di un ristorante. L'area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

Problemi nei collegamenti marini per l'intera giornata, intensificatisi nel pomeriggio: per ore le isole sono rimaste senza collegamenti con Napoli per le condizioni meteo marine.

Disastrosa la situazione in via Masoni, a Napoli, zona Ponti Rossi: la strada già crollata più volte negli ultimi mesi ha subito uno squarcio nella sede stradale, a causa delle ripetute frane. Da questa mattina via Masoni è chiusa al traffico.

Ieri un'insegna del pronto Soccorso di Giugliano è crollata, sfiorando due pedoni.

A Bagnoli un cartellone stradale si è abbattuto su un palo della luce, che ne ha fermato la corsa diretta sulle auto in sosta. Il cartellone è stato poi rimosso dai Vigili del Fuoco.

A Napoli centro sono numerosi gli alberi caduti e i rami staccatisi dai fusti, che hanno causato danni alle automobili in sosta.

In via Toscanella il crollo di un terrapieno ha determinato la chiusura della strada, paralizzando il traffico in zona ospedaliera.