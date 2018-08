Bomba d'acqua nel napoletano: crolla la strada tra Sant'Antimo e Melito

Paura a Sant'Antimo, colpito dal temporale e da forti raffiche di vento. In via Dante Alighieri è crollato in strada un albero, mentre sull'Appia (nelle vicinanze del Conad) si è aperta una grossa e pericolosa voragine, che ha reso inaccessibile la strada.

"Neppure terminati, alle prime piogge, i lavori sull'Appia, annunciati ad aprile scorso dal governatore De Luca ed eseguiti da Eav, sono sprofondati". E' il commento del Presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro.

MALTEMPO

Una tensostruttura sportiva in via Manzoni ad Acerra è stata fortemente danneggiata: il vento ha rimosso la tenda di copertura. Anche il cimitero comunale è stato danneggiato e resterà chiuso fino a nuova comunicazione. Sono molti gli alberi sradicati dal maltempo in tutta la città.

Disagi anche a Giugliano, in particolare in via Santa Caterina da Siena, dove già nella scorsa primavera una voragine e il cedimento di un collettore avevano trasformato la strada in un fiume.