Crisi rifiuti, de Magistris: "Il piano funziona. Siti di trasferenza fondamentali"

"Il piano rifiuti funziona, le istituzioni stanno lavorando per affrontare questo periodo di crisi". Luigi de Magistris valuta così i primi giorni della crisi dell'immondizia dovuta alla chiusura per lavori del termovalorizzatore di Acerra. Durante la presentazione della neonata consulta per il Debito, il sindaco ha risposto alle domande dei cronisti in merito alle proteste di un gruppo di cittadini per la localizzazione di un sito di trasferenza nel quartiere di San Giovanni a Teduccio: "Chiunque abbia un minimo senso di responsabilità sa che i siti di trasferenza in tutta la Campania sono necessari per affrontare questo periodo - afferma il primo cittadino - Voglio rassicurare la cittadinanza, questi siti non sono e non diventeranno siti di stoccaggio, servono affinché le 85mila tonnellate che l'impianto di Acerra non può smaltire adesso non restino per strada. Infatti, il sito di San Giovanni è già quasi del tutto svuotato".