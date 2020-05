Sos Centro storico: così il Covid-19 ha stravolto il cuore economico di Napoli

Fa un certa impressione passeggiare in una via san Gregorio Armeno deserta e senza presepi. Effetti collaterali dell'emergenza sanitaria, evoluta in emergenza socio-economica. A dispetto della fase 2 c'è un pezzo di città che arranca più degli altri. E' lo stesso pezzo che fino alla fine di febbraio trainava Napoli e la sua economia. E' il centro storico.

In via dei Tribunali e in via San Biagio dei Librai molte saracinesche sono rimaste abbassate. Ristoranti, botteghe, case vacanza. I negozi che hanno aperto, d'altro canto, non lavorano. Fino a poche settimane fa, in queste strade era difficile anche passeggiare per via della folla. Ora, dopo il tramonto appaiono spettrali: "Sembra di essere tornati a 30 anni fa, quando Napoli non era una città a vocazione turistica" racconta Daniele Gambardella, artigiano di San Gregorio Armeno. Qui, le botteghe dei presepi non hanno mai riaperto. "Sarebbe inutile - prosegue il mastro presepaio - in questo periodo dell'anno solo i turisti muovo la nostra economia. Se apriamo, saremmo costretti a richiudere dopo pochi giorni".

L'assenza dei visitatori 'forestieri' è un tema sulla bocca di tutti: "Anche noi abbiamo deciso di non riaprire - spiega Nino Di Costanzo, socio della Trattoria I Gerolomini - perché il 70 per cento dei nostri affari ruota intorno ai turisti. Abbiamo preferito tenere i dipendenti in cassa integrazione".

Quello che fino a ieri era la ricchezza del centro antico di Napoli, adesso ne è diventato il tormento: "Il problema è che questa città ha basato la sua crescita esclusivamente sul turismo - afferma Alfonso De Vito, attivista - un'economia fragile, che soffre delle mode del momento e che quando va in crisi lascia il deserto. E in questa strade si rischia la desertificazione, non solo economica ma anche abitativa. Negli anni, le case del centro sono state traformate sempre più in b&b. Adesso sono vuote e, di conseguenze, restano vuoti anche i negozi e le strade".

Sembra resistere l'industria leggera della notte, soprattutto nelle zone di piazza Bellini e piazza San Domenico. Ma durante il giorno la musica è un'altra: "I napoletani preferiscono battere altri luoghi, come Toledo o il Lungomare - spiega Marcello Cadavero, assessore ai Lavori Pubblici della II Municipalità - Se non troviamo il modo di portare acqua a queste attività, che non hanno grandi capitali alle spalle, il rischio è che molte serrande non riapriranno mai più".

Si cerca una via d'uscita, tra chi aspetta e prega per il ritorno del turista e chi, invece, auspica un cambio di direzione. "Mi auguro che sia arrivato il momento di tornare a un'economia di prossimità - dice Alfonso De Vito - credo che con una politica di sostegno al reddito e della casa possa essere ridisegnata una nuova struttura". Forse, la prima spinta per il centro storico potrebbe arrivare proprio dai napoletani: "Dobbiamo mandare un messaggio ai nostri concittadini - sostiene Cadavero - quello di riscoprire la parte antica di Napoli in un periodo come questo, dove è anche più vivibile".

I napoletani, i turisti, lo Stato. I piccoli imprenditori si appellano a questa triade: "Dico ai miei concittadini di uscire. Certo, in sicurezza, ma che si esca - conclude Nino Di Costanzo della Trattoria I Girolomini - Perché se continuiamo ad avere solo paura non ci risolleveremo. Se invece noi mettiamo la testa fuori casa e, contemporaneamente, lo Stato ci aiuta, allora possiamo riprenderci".