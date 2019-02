Criminalità, de Magistris: "Meno reati che a Roma e Milano, ma servono più poliziotti"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha presentato in Consiglio comunale una relazione sulla criminalità nell'area metropolitana. "Nel 2018 ci sono stati solo 6 omicidi. I reati in generale sono diminuiti, sono meno che a Roma e Milano. C'è una preoccupazione per alcuni episodi gravi a carico delle pizzerie del centro storico. Altri fenomeni, come le stese a San Giovanni a Teduccio, sono stati superati. E' importante notare che i rinforzi a polizia e carabinieri promessi dal ministro Salvini non sono arrivati. L'unica certezza è che abbiamo assunto 53 nuovi vigili urbani, di cui 36 sono stati impiegati nelle periferie".