Acido e creolina nelle aule dell'Istituto Nitti: bloccati tre giovani

Sono tutti incensurati, tutti di Soccavo e nessuno di loro frequenta l’istituto che stavano danneggiando, il "Nitti" in viale Kennedy.

Hanno 21, 20 e 17 anni i tre giovani bloccati mentre stavano lanciando acido e creolina nelle aule della scuola di Fuorigrotta.

I tre si erano introdotti nell’istituto forzando le finestre al piano terra e avevano reso inagibili già 7 aule, quando sono stati bloccati dai Carabinieri della stazione di Fuorigrotta insieme a colleghi delle "Volanti" della Polizia di Stato.

I maggiorenni sono stati tratti in arresto per danneggiamento aggravato, invasione di edifici pubblici e interruzione di pubblico servizio, mentre il 17enne è stato denunciato in stato di libertà per gli stessi reati.

Gli arrestati sono stati giudicati con rito direttissimo al termine del quale il giudice ha convalidato entrambi gli arresti. Il 21enne è stato condannato a 8 mesi con sospensione della pena, mentre per il 20enne si procederà invece con rito abbreviato il prossimo 29 gennaio.