Cimitero Poggioreale: apre il forno per la cremazione

Apre domani primo forno crematorio della città di Napoli. Lo ha annunciato con una nota il Comune specificando che l'impianto entrerà subito in piena attività: alle 9.30 è infatti prevista la cremazione della prima salma. L'immobile sorge nel fondo Zevola di Via Santa Maria del Pianto (Poggioreale), ma il progetto non si conclude qui. È in programma entro i prossimi sei mesi l'installazione di altri due forni, mentre si annuncia la messa in disponibilità a breve di oltre 1200 cellette cenerarie per la deposizione delle ceneri.

Le statistiche

Secondo i dati forniti dal Comune nel 2017 oltre il 70% dei cittadini napoletani (7499 persone nell'anno 2017) ha scelto la cremazione. "Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato il vicesindaco con delega ai cimiteri Enrico Panini - andiamo incontro alle esigenze di moltissimi cittadini napoletani che non dovranno piu' sobbarcarsi la spesa di lunghi trasporti funebri per la cremazione di un proprio caro".