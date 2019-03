Trovata la droga “Cr7”: valeva due milioni e mezzo di euro

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 23enne responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un’indagine antidroga ha accertato che stava per muoversi un’auto da San Giovanni per trasportare un ingente quantitativo di cocaina a Giugliano. Ed è stato qui che, ieri pomeriggio, è scattato il blitz che ha portato all’arresto del corriere della droga. Difatti i poliziotti hanno atteso l’arrivo di una Fiat Panda gialla condotta dal 23enne.

L'arresto

Gli agenti, dopo un breve inseguimento, lo hanno intercettato e bloccato in via Nuova Sant’Antonio. All’interno del bagagliaio dell’auto la scoperta della droga: 14 kg circa di cocaina pura suddivisa in tredici involucri avvolti con un nastro adesivo su cui c'era la scritta “CR7”.

La droga avrebbe inondato il mercato di spaccio nel napoletano consentendo alla malavita di incassare intorno ai due milioni e mezzo di euro. Per il 23enne, con precedenti di polizia, è scattato l’arresto e l’accompagnamento presso la Casa Circondariale di Poggioreale. Droga e autovettura sono state sequestrate.

