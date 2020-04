Covid Hospital Ponticelli, pronti i primi 48 posti

La rete anti-covid regionale potrà contare su 48 posti di terapia intensiva nuovi di zecca. Sono quelli dell'ospedale da campo realizzato nel parcheggio dell'Ospedale del Mare, a Ponticelli, con moduli prefabbricati. In ritardo di quache giorno sull'annucio delle settimane precedenti, il primo lotto potrà ricevere i primi pazienti già alla fine della settimana. All'inizio della prossima, invece, dovrebbero essere pronti anche gli altri 24 posti, per un totale di 72 letti.

Anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha voluto vedere con i propri occhi i progressi dei lavori. Il governatore, però, ha deciso di evitare i giornalisti, il cui è accesso è stato consentito solo quando era già andato via. Il numero di pazienti in terapia intensiva è in calo in tutta la Regione, un dato che potrebbe far sorgere interrogativi sulla reale utilità di una struttura costata oltre 7 milioni di euro. L'Asl Napoli 1 fa sapere che, anche se non dovesse servire per i casi più gravi, l'ospedale da campo verrà utilizzato per alleggerire il lavoro degli altri ospedali campani in difficoltà, in modo da consentire la ripresa delle attività ambulatoriali.

Nei piani dell'Azienda sanitaria, l'ospedale da campo non verrà smantellato al termine dell'emergenza ma, con una vita di almeno 15-20 anni, entrerà a pieno regime nella rete sanitaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni NapoliToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Allegati