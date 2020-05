Covid Center Ponticelli, in visita le forze armate Usa: "Modello dal quale possiamo imparare"

Il Comandante in Capo dell’Ospedale Militare della U.S. Navy di istanza alla base di Gricignano di Aversa, Richard A. Knitting, ha oggi visitato il Covid Center dell'Ospedale del Mare, la struttura fortemente voluta dalla Regione per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Knitting ha definito la struttura “un’eccellenza, un modello dal quale possiamo imparare”. Con lui anche Peter G. Woodson, Comandante delle Forze Navali USA (Sesta Flotta) per l’Europa e l’Africa. Questi si è complimentato per l’efficienza del modello organizzativo.

"Ringraziamo l’Esercito Americano per questo prestigioso riconoscimento, ci rende davvero orgogliosi del lavoro fatto - rende noto la Regione Campania in risposta - “Campania Sicura” è la nostra parola d’ordine".