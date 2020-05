Covid-19, Mugnano: al via la distribuzione delle mascherine per bambini

MUGNANO - Emergenza Covid-19, al via la distribuzione da parte del Comune delle mascherine per bambini donate dalla Regione. Le mascherine, circa 5000 mila per tutti i bambini dai 4 agli 8 anni e dai 9 ai 16 anni, saranno distribuite a domicilio dalle associazioni di protezione civile.

"Non ci limiteremo a lasciarle nelle buche delle lettere - spiega Stefano Cangiano dell'Associazione Nazionale Carabinieri - ma citofoneremo alle singole famiglie, così da evitare spiacevoli incidenti. Sulle pagine social dedicate alla città pubblicheremo il giorno prima le zone che andremo a coprire, così che le persone siano avvisate. Qualora non trovassimo nessuno a casa, faremo una seconda distribuzione". La consegna, iniziata questo pomeriggio, durerà tutta la settimana."Ringrazio le associazioni di protezione civile, già convenzionate con l'Ente, e i volontari reclutati durante la pandemia, che da mesi sono insieme al Comune in prima linea nella gestione dell'emergenza - dichiara il sindaco Luigi Sarnataro - Oltre alle mascherine messe a disposizione dalla regione, come Amministrazione ne abbiamo distribuite gratis un gran numero a tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta. Ora arrivano quelle per bambini, non appena ci sono arrivate abbiamo iniziato subito a distribuirle in tempi record, così che i nostri bambini e ragazzi, che più degli adulti hanno sofferto il non poter più uscire, possano essere adeguatamente protetti"