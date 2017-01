L'accesso al Porto di Napoli: "Mille euro all’anno per un permesso"

Cambiano le regole per permessi di accesso alle strade interne del Porto di Napoli. Il nuovo presidente Pietro Spirito, per snellire il traffico, ha deciso di innalzare le tariffe per ottenere il lasciapassare che attualmente costa 25 euro l’anno. La tariffa sale ora a 800 euro più iva, quindi quasi 1.000 euro.

L’accesso al porto di Napoli viene comunque garantito a chi lavora e risiede nello scalo partenopeo, ma in realtà oggi sono circa 10.000 le persone che hanno un permesso di accesso alle vie interne dello scalo.

Individuate, nel dettaglio, tre categorie di soggetti: "I lavoratori e i residenti stabili che mantengono la precedente disciplina; gli enti con saltuarie frequentazioni che pagheranno un corrispettivo pari a euro 145 più Iva; i frequentatori esterni che pagheranno un corrispettivo di euro 800 più Iva".