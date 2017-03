Maurizio Costanzo: «De Magistris non è lo Stato. Si è montato la testa»

«È stato uno spettacolo di grande inciviltà che io ho visto in televisione. De Magistris se ne assuma la responsabilità». A parlare è stato Maurizio Costanzo in collegamento su La 7 nella trasmissione “Tagadà”. Il giornalista ha avuto parole durissime nei confronti del primo cittadino napoletano dopo i fatti di sabato per la presenza del leader della Lega Nord, Matteo Salvini, alla Mostra d'Oltremare. Secondo Costanzo la colpa è in gran parte del sindaco contro il quale ha scatenato un breve ma decisa invettiva.

«De Magistris ha sbagliato quando ha detto “A Napoli lo Stato sono io” perché si è montato la testa. Nel senso che non è vero che lo Stato è lui. Lo Stato È il prefetto, sono le forze di polizia, è il questore non è lui. Lui è solo il sindaco della città», ha concluso Costanzo.