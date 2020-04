Costa Mediterranea a Napoli: sbarcheranno solo gli italiani dopo i controlli sanitari

Controlli sanitari per il personale a bordo della Costa Mediterranea, nave da crociera che alle 9 di questa mattina ha attraccato nel porto di Napoli. Non ci sono passeggeri, ma solo le 780 persone dell'equipaggio, tra cui cittadini italiani. Solo a questi ultimi sarà consentito lo sbarco in città domani.

Il personale sanitario sta controllando in particolare la temperatura corporea e successivamente ricorrerà ai test rapidi per verificare l'eventuale presenza di casi positivi al Covid-19. Il presidente dell'Autorità portuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito, ha confermato, coem già anticipato anche da De Luca nell'ultima conferenza stampa via Facebook della scorsa settimana, che potranno scendere solamente i membri italiani dell'equipaggio, che raggiungeranno poi via terra i propri luoghi di residenza.

La nave da crociera è ripartita a metà marzo dalle Mauritius, dopo lo stop arrivato dalla compagnia per la pandemia e ha poi cercato un attracco in Italia.

(Video di Massimo Romano)

