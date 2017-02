Cosmetici pericolosi per la salute: maxi sequestro a Capodichino

Circa 120 chilogrammi di prodotti cosmetici nocivi per la salute umana sono stati sequestrati all'aeroporto di Capodichino. L'operazione ha visto impegnati i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 1 in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale dell'aeroporto di Capodichino, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza.

I prodotti - sbiancanti per la pelle con ingredienti vietati dalla normativa nazionale e dell'U.E.- erano nei bagagli di due passeggeri extracomunitari residenti in Italia, provenienti dalla Nigeria via Istanbul. I viaggiatori sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.