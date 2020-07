“Cos'è quel borsello che ha nei pantaloni”: la scoperta dei carabinieri

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 35enne di Chiaiano già noto alle forze dell'ordine. Fermato durante un controllo alla circolazione, è stato trovato in possesso di 72 grammi di eroina e kobret, suddivisi in 80 dosi. La droga era nascosta in un piccolo borsello occultato nei pantaloni.

La scoperta a casa

Nella sua abitazione, invece, in una busta poggiata su uno degli armadi della camera da letto, i militari hanno rinvenuto altre 596 dosi della stessa sostanza – per oltre mezzo chilo di peso - e 11 grammi di cocaina. Denunciata per concorso nel medesimo reato anche la convivente del 35enne. Lui è stato tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.