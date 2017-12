Crollo palazzina a Torre Annunziata: corteo per i cinque mesi

È ancora vivo il ricordo a Torre Annunziata delle otto vittime per il crollo della palazzina di Rampa Nunziante dello scorso luglio. Ad esattamente cinque mesi dalla tragedia questa mattina sono scese in piazza tante persone che hanno formato un corteo partito dall'esterno dello stadio Giraud ed arrivato fino al luogo del crollo. Otto palloncini con i nomi delle vittime sono stati lanciati verso il cielo al termine della marcia silenziosa.

Resta forte la richiesta della comunità oplontina di verità su quei tragici fatti. Le indagini della procura sono ancora in corso ed al momento hanno prodotto solo una lista di indagati ed una serie di accertamenti tecnici per provare a trovare eventuali responsabilità per quei fatti. Al termine del corteo c'è stato un momento di preghiera con il parroco della S.S. Trinità, don Ciro Cozzolino.