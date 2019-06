Whirlpool, dai lavoratori blocco stradale in via Argine

I lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, in agitazione dopo l'annuncio dell'azienda della messa in vendita della fabbrica, hanno dato stamane luogo ad un blocco stradale lungo via Argine.

La protesta è nata a seguito del diffondersi di voci che fanno riferimento all'esistenza di una cordata per acquisire Whirlpool Napoli. “Per noi è fondamentale che Whirlpool rimanga a Napoli ed è questa la nostra base per un negoziato – ha dichiarato Giovanni Sgambati, segretario della Uil Campania – Andremo avanti con la campagna 'Io non compro Whirlpool se non produce a Napoli'”.

Dopo il corteo vicino alla fabbrica gli operai sono ritornati nello stabilimento.

"I lavoratori – commenta Antonio Accurso, leader della Uilm Campania – pretendono il rispetto degli accordi firmati al governo e si aspettano che tutte le forze politiche spingono in quella direzione altre ipotesi verrebbero viste come un tradimento della fiducia riposta".