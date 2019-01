"Gravi carenze strutturali dopo il terremoto": liceo di Ischia in piazza a Napoli

Protestano in piazza a Napoli gli studenti del Liceo Statale Ischia. L'appuntamento è alle 10,30 alla Città Metropolitana di Napoli in piazza Matteotti.

Lamentano di essere stati "abbandonati e presi in giro dall’immobilismo della Città Metropolitana di Napoli, che nonostante continue richieste non sembra avere intenzione di risolvere i gravi problemi strutturali e logistici che affliggono le nostre due sedi". Soprattutto dopo il terremoto dell'agosto 2017, la struttura soffre secondo gli studenti di "una mancanza di spazi utili all’attività didattica con aule sovraffollate che sono in alcuni casi anche prive dei giusti mezzi per la didattica, o di cose semplici come la maniglia della porta, un cestino o perfino il vetro di una finestra". "Abbiamo un sistema di riscaldamento inefficiente - proseguono - che senza ulteriori interventi non ci proteggerà dal freddo come non lo ha fatto fino ad ora".

"Per questo ci attiveremo, attraverseremo il mare e faremo sentire la nostra voce", spiegano.

Questo il percorso del corteo: dal Molo Beverello a via Calata Porta di Massa e via Marchese Campodisola, poi piazza Giovanni Bovio, quindi via Cardinale Guglielmo Sanfelice, via Armando Diaz e piazza Matteotti.

“Siamo decisi dopo undici anni di lotte a buttar giù il muro di indifferenza che ci nega una scuola giusta - spiegano i rappresentanti degli studenti - Anno dopo anno, siamo sempre al fianco di chi lotta per una scuola che sia in grado di formare gli uomini che renderanno questa società migliore e una scuola senza dignità non può farlo”.