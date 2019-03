"Sciopero per il clima", domani in corteo anche gli studenti napoletani

Lo "Sciopero per il clima", manifestazione ambientalista lanciata dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg, vedrà domani 15 marzo sfilare gli studenti delle scuole partenopee a partire dalle 9. Il corteo, da piazza Garibaldi, si muoverà lungo corso Umberto per arrivare infine in piazza del Plebiscito.

Alla manifestazione hanno dato la propria adesione sia il sindaco di Napoli Luigi de Magistris che il governatore campano Vincenzo De Luca. Il primo cittadino di Napoli, intanto, ha annunciato l'approvazione della delibera "Obc - Ossigeno bene comune" per un sempre maggiore impegno di Napoli nella battaglia contro i cambiamenti climatici.

"Credo che sia bene sostenere con grande determinazione questo evento - sono le parole di Vincenzo De Luca - Dobbiamo far crescere la sensibilità sui temi dell'ambiente e considero di straordinario valore che le giovani generazioni abbiano maturato una sensibilità per i temi ambientali molto più viva rispetto alle generazioni precedenti. Sono per incoraggiare quello che favorisce il consolidarsi di questa coscienza ambientalista".

Alla manifestazione di Napoli ha annunciato la propria adesione anche la Cgil.