"Napoli non si Lega": palloni e fumogeni contro le politiche governative (VIDEO)

Un nutrito gruppo di manifestanti sta sfilando, a Napoli, per dire 'No' alle politiche governative. Organizzato dalla Rete Antifascista napoletana, il corteo avrebbe voluto dirigersi verso piazza Vittoria e piazza dei Martiri, dove è in corso una manifestazione degli esponenti napoletani della Lega. Sul lungomare, però, il corteo è stato bloccato dalla polizia: sono stati accesi alcuni fumogeni e calciati palloni indirizzati idealmente al Ministro dell'Interno Matteo Salvini.