G7, tensioni ad Ischia con i manifestanti: "Ci impediscono di attraversare il centro"

Polizia in assetto antisommossa ad Ischia, a pochi passi dal porto isolano, in via Iasolino, al fine di ostacolare l'ingresso nella zona pedonale al corteo

I manifestanti si sono visti impedire l'accesso nella zona a traffico limitato del centro di Ischia. Per loro le forze dell'ordine hanno previsto un tratto sulla circonvallazione attorno al porto.

"E' antidemocratico percorrere il tratto attorno al porto e impedirci l'accesso nella zona pedonale", hanno denunciato i manifestanti.

Il ministro dell'Interno, Marco Minniti presiederà ad Ischia la riunione dei ministri dell'Interno dei Paesi del G7.

Il summit si terrà presso il Grand Hotel Punta Molino. Presenti i Ministri degli interni di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e ovviamente Italia. Parteciperà anche il commissario europeo per le migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos, il commissario europeo per la Sicurezza dell'Unione Julian King e il segretario generale dell'Interpol Jurgen Stock.

I temi al centro della discussione saranno due: la prevenzione dell'uso terroristico di Internet e la collaborazione nella lotta ai "foreign fighters" attraverso lo scambio di informazioni e le attività di depotenziamento degli estremisti.