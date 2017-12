Lungo corteo di carri funebri da Benevento a Napoli: la protesta

Giovedì 28 dicembre, a partire dalle 9, un lungo corteo di carri funebri muoverà da Benevento in direzione Napoli (con arrivo previsto alle ore 10.15 circa nel capoluogo campano) per celebrare i funerali della piccola e media impresa del settore.

E’ quanto rende noto il Comitato spontaneo delle imprese funebri campane che, dopo una riunione a Benevento, hanno deciso di presentare ricorso al Tar contro alcune recenti delibere della Giunta Regionale della Campania.

Alla base del ricorso viene contestata l’imposizione della Giunta Regionale “che ogni impresa di onoranze funebri per operare deve avere in organico un numero minimo di 4 dipendenti e un direttore tecnico assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno”.

“Celebreremo a Napoli i funerali delle piccole e medie imprese delle onoranze funebri campane dando vita ad un corteo ‘silente’, come è nel nostro stile di lavoro. La speranza è che Palazzo Santa Lucia possa ascoltarci e rivedere i recenti atti deliberativi della giunta regionale che, ignorando anche le direttive dell’Antitrust, decretano di fatto la morte di circa 700 imprese del settore, lasciando in vita solo le ‘grandi’ e favorendo una sorta di monopolio. Noi siamo contro i monopoli sia perché limitano la libertà di impresa sia perché potrebbero far gola alla camorra. L’ammonizione dell’ANCI e l’intervento dell’Atitrust, cui ci si era rivolti sulla questione, – continua il comitato – è stata ignorata. In poche parole, delle circa novecento imprese funebri operanti in Campania ne resteranno solo alcune decine, ovvero quelle che operano nelle metropoli, dove il numero dei funerali si aggira mediamente tra i mille e i duemila all’anno, rispetto ai circa cento funerali che mediamente organizzano tutte le altre imprese in Campania. E’ giusto regolare il settore con la istituzione di un Registro regionale per la trasparenza e la legalità, ma siamo convinti che non sia legale imporre, come ha fatto di recente la Regione Campania, alle piccole e medie imprese il numero di dipendenti da assumere in quanto limitativo della libertà di impresa e in contrasto con le leggi nazionali”, spiega il Comitato spontaneo delle imprese funebri campane.