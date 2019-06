Corteo per Carola, manifestanti in piazza per il capitano della Sea Watch

Anche gli attivisti napoletani si sono mossi a sostegno del capitano della Sea Watch 3 Carola Rackete, ieri arrestata dopo aver fatto sbarcare a Lampedusa i 42 migranti tratti in salvo dalla sua nave. Alcune decine di rappresentanti di centri sociali partenopei hanno infatti esposto ieri striscioni di solidarietà alla donna, oltre che ai migranti.

Hanno effettuato un corteo nel Porto di Napoli e raggiunto la sede dell'Autorità Portuale, le biglietterie degli imbarchi per le isole, e l'area riservata agli atleti delle Universiadi, dove hanno denunciato "momenti di tensione con le forze dell'ordine".

Gli striscioni per il capitano della Sea Watch sono stati esposti anche sul Teatro San Carlo e sui balconi di Palazzo Reale. La richiesta dei centri sociali è la liberazione della Rackete da un arresto definito "intervento di un paese capovolto dove chi salva 42 vite umane viene messo in carcere e chi le tiene sequestrate a friggere sul ponte di una nave per settimane fa il ministro dell'Interno".

Anche in mattinata, nel corso del corteo a mare “Napoli, un mare di pace”, il sindaco Luigi de Magistris aveva dedicato l'atto simbolico "alla comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, e a tutti i perseguitati di giustizia. Questo governo mostra muscoli arrugginiti e persegue il reato di umanità".