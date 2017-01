"Corso Vittorio Emanuele preda del parcheggio selvaggio"

“Il Corso Vittorio Emanuele sta diventando una strada simbolo del parcheggio selvaggio e le conseguenze sul traffico in quella zona e nel resto della città, vista l’importanza di quell’arteria, sono evidenti con caos e ingorghi a qualsiasi ora della giornata”. A lanciare l’allarme i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e Benedetta Sciannimanica, consigliera di Municipalità di Chiaia, che hanno preparato un dossier con video e foto.

"Sta diventando impossibile camminare anche sui marciapiedi, soprattutto per chi deve farlo accompagnandosi a un passeggino o a una carrozzella per disabili perché le auto sono parcheggiate anche sugli stessi marciapiedi rendendo impossibile il passaggio e costringendo a invadere la carreggiata con rischi concreti per chi è a piedi e chi è in auto o su moto. Per questo, prima che avvenga qualche tragedia, chiediamo una maggiore vigilanza della zona e sanzioni per quanti parcheggiano in maniera selvaggia, senza alcuno sconto o permissivismo perché solo la repressione dà risposte concrete”.