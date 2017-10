Corso Vittorio Emanuele, la denuncia dei residenti: "Multe nelle strisce bianche"

Proteste dei residenti del corso Vittorio Emanuele per una serie multe fatte alle auto parcheggiate nelle strisce bianche.

"Le multe sono state comminate alle vetture parcheggiate regolarmente nelle strisce bianche. Gli agenti sono intervenuti mentre si stava svolgendo un evento istituzionale. Si vedono chiaramente le strisce, quindi non capiamo perchè è potuto accadere ciò. C'è anche un cartello con la P di parcheggio rotto, forse vogliono dirci che non possiamo più parcheggiare lì? E allora dovrebbero cancellare le strisce bianche e non continuare ad accanirsi contro chi abita al corso Vittorio Emanuele", denunciano i residenti.