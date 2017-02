Corso Vittorio Emanuele, raffica di multe e ganasce alle auto: l'ira dei residenti

1 / 3

Residenti del corso Vittorio Emanuele sul piede di guerra per l'improvviso incremento di multe e ganasce ai veicoli, che sta avvenendo nelle ultime settimane.

"E' un vero e proprio accanimento contro i residenti del corso Vittorio Emanuele. Ben vengano le multe sul marciapiede e nelle aree in cui è vietata la sosta e la fermata, ma non si possono sanzionare i veicoli che sostano in luoghi in cui manca una segnaletica adeguata o dove le linee sono addirittura cancellate. Così si fa solamente il gioco dei parcheggi privati che hanno dei costi esorbitanti", denuncia uno dei residenti che domani sarà ricevuto dalla Municipalità di riferimento per dirimere la questione. "Bisogna verificare se esiste allo stato attuale un numero sufficiente di parcheggi bianchi o blu nella zona vista l'alta densità popolare, tenuto anche conto che una parte del suolo destinato al parcheggio sulle strisce bianche è occupato dai bidoni della raccolta differenziata", conclude.

"E’ troppo facile sanzionare piuttosto che risolvere un problema di cui i residenti si lamentano da tempo. In effetti l’insufficiente gestione dei rifiuti ha un effetto domino sulle aree di sosta. La frequenza con cui vengono raccolti i rifiuti è insufficiente e per colmare questa lacuna è stato aumentato il numero di cassonetti e, con questi ultimi, lo spazio di ingombro che occupa perfino le aree adibite alla sosta delle auto, al solo vantaggio di esosi parcheggi privati della zona. A causa di questo atteggiamento duro ed infruttuoso si sta costituendo un gruppo di cittadini che intende agire in “Class Action” contro i vigili e contro l’amministrazione comunale. Alcuni hanno atteso oltre un’ora prima che l’auto venisse sbloccata da ANM poiché i numeri telefonici, indicati per l’intervento, non solo erano guasti, ma con segreteria in preselezione ed a pagamento", spiega a NapoliToday il signor Giovanni.

